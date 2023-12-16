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Erkek hentbolunda maçlar 10 dakika geç başladı

SPOR 16.12.2023, 16:42
Erkek hentbolunda maçlar 10 dakika geç başladı

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali ilk maçları 10 dakika geç başladıANKARA (İGFA) - HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmalarından üçü tamamlandı. THF TV Youtube kanalından canlı yayınlanan maçlarda Beşiktaş Safi Çimento, Rize Belediyespor'u 41-31, Beykoz Belediyespor Trabzon BBSK'yı 44-36 ve Sakarya BBSK da İzmir BBSK'yı 43-32 mağlup etti.

Futbol Süper Ligi'nde oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'e karşı yapılan çirkin saldırıyı kınamak ve bu konuda spor ailesinin dayanışma ruhunu yansıtmak üzere Türkiye Hentbol Federasyonu'nun aldığı karar ile; HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçları ve tüm deplasmanlı hentbol lig maçlarında takımlar sahaya "Sporda Şiddete Yer Yok!" yazılı pankartla çıktı. Hentbol karşılaşmaları da hakemler tarafından 10 dakika geç başlatıldı.
İki maçlı eleme usulü oynanan çeyrek final aşamasının ardından galip gelen takımlar, dörtlü finalde mücadele etme hakkı kazanacak. 

İŞTE PROGRAM

16 Aralık 2023 Cumartesi
Beykoz Belediyespor 44-36 Trabzon BBSK ( Haldun Alagaş)
Beşiktaş Safi Çimento 41-31 Rize Belediyespor ( Süleyman Seba S.S.)
Sakarya BBSK 43-32 İzmir BBSK ( Celal Atik Spor Salonu)

17 Aralık 2023 Pazar
Saat:14.00
Trabzon BBSK - Beykoz Belediyespor ( Haldun Alagaş)

18 Aralık 2023 Pazartesi
Saat:13.00
Spor Toto  - Nilüfer Belediyespor ( THF Prof. Dr. Yaşar Sevim S.S.)

23 Aralık 2023 Cumartesi
Saat:14.00
Rize Belediyespor - Beşiktaş Safi Çimento ( Yenişehir S.S.)

Saat:18.00
İzmir BBSK - Sakarya BBSK( Serdivan S.S.)

25 Aralık 2023 Pazartesi
Saat:15.30
Nilüfer Belediyespor - Spor Toto ( Üçevler S.S.)

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