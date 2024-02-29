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Erick Neal, Bursaspor İnfo Yatırım'da
SPOR 29.02.2024, 15:43
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor İnfo Yatırım, Erick Neal ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor İnfo Yatırım Amerikalı guard Erick Neal ile anlaşma sağladı.
Yeşil beyazlı kulübün anlaşma sağladığı 28 yaşındaki oyuncu Erick Neal son olarak CSM CSU Oradea forması giymişti.
Erick Neal, CSM CSU Oradea forması ile ligdeki 18 maçta 14.0 sayı ve 7.2 asist ile oynamıştı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 1 maçta 17.9 sayı ve 8.0 asistlik performans sergiledi.
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