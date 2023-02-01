Eren Karaçor atıcılıkta Türkiye 2'ncisi oldu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı Silahlar Federasyon Kupası müsabakaları Mersin Erdemli’de düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Eren Karaçor, Genç Erkekler 10 metre havalı tüfek finalinde Türkiye ikincisi olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladıMANİSA (İGFA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Federasyon Kupası Mersin Erdemli Atış Poligonunda gerçekleştirildi.

Sıralama atışlarını ilk iki sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu Eren Karaçor ve Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Galip Berat Afal, finalde altın madalya için yarıştılar.

Final atışlarında başarılı olan Galip Berat Afal altın madalya kazanırken, Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Eren Karaçor gümüş madalya, Sakarya Büyükşehir Belediyesporlu Furkan Esat Özdin bronz madalyanın sahibi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kadayıfçılar, Mersin Erdemli’de düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupasında Türkiye ikinciliği elde eden Eren Karaçor’u tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.