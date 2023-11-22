Erdoğan’dan A Millî Futbol Takımı‘na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Millî Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.ANKARA (İGFA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı daha önce garantileyen A Millî Takım, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonu aracılığıyla A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve millî futbolcularla görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Montella'yı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya grup lideri olarak gitme imkânı yakaladık. Almanya'da zaten kendi sahamızda oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonluğa giderken de bu imkânı yakalayacağız." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu sorduğu millî kaleciye "Allah şifalar versin." diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sonrasında millî kaleci Altay Bayındır ile görüşen ve kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Millî Takım'ın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de "Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve millî futbolcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum. Yönetimi de ayrıca kutluyorum." dedi.