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Erdoğan'dan şampiyon Beşiktaş'a kutlama
SPOR 24.05.2024, 09:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş’ı kutladıANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda, "2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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