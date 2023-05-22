Erdoğan'dan Çaykur Rizespor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor’u tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u, taraftarını ve tüm Rizespor camiasını tebrik ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.