Erciyes’te Ultra Sky Trail Dağ Maratonu nefes kesti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan Avrupa’nın en yüksekte biten dikey koşusu Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Vertical Kilometer (VK) yarışmasında dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Büyükkılıç Erciyes’te, esnafları da ziyaret etti.KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi’nde bu sene 6’ncısı düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Ödül Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, sponsor firma yetkilileri ve sporcular katıldı.

“YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN DOĞRU OLDUĞU ANLAYIŞI İÇERİSİNDE KEYİF ALIYORUZ”

Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu ile Corendon Airlines isim sponsorluğunda ve Decathlon, Das3917 Otel, Megasaray Otel, Argeus Events, Zuber, Meysu, Hüma Hastanesi, SPX, Merrell destekleri ile gerçekleşen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu’nun ödül töreninde, Erciyes’te yaptıkları yatırımların doğru olduğu anlayışı içerisinde keyif aldıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Artık Kayseri’miz ulusal ve uluslararası bazda değişik etkinliklere ev sahipliği yapmak suretiyle Erciyes’imiz sadece bir kayak merkezi olmaktan öte gerek bireysel, gerekse grup sporlarının merkezi haline getirme yönündeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bakın az önce Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün otobüsü geçti. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nden geliyoruz. Orada 5 tane lig takımı kamp yapıyor. Dolayısıyla bizler de yaptığımız yatırımların doğru olduğu anlayışı içerisinde keyif alıyoruz. Daha fazlasını yapmak adına da irade gösteriyoruz” diye konuştu.

“SPOR BARIŞ, KARDEŞLİK, DAYANIŞMA, HOŞGÖRÜ, DOSTLUK DEMEK”

Sporun, barış, kardeşlik, dayanışma, hoşgörü ve dostluk olduğunu ifade eden Büyükkılıç, dereceye hak kazanan, kazanamayan tüm yarışmacıları tebrik ederek şunları dile getirdi:

“Sizleri seviyoruz. Spor barış demek, kardeşlik demek, dayanışma demek, hoşgörü demek, dostluk demektir. O açıdan dereceye giren dostları tebrik ediyorum, inşallah Erciyes’imizin bu güzel havasını solumak ve depolamak üzere teşrif eden değişik ülkelerden dostlara ve ülkemizin içerisindeki değişik illerden gelen canlarımıza teşekkür ediyorum. Bildiğim kadarıyla 5 kategoride yarış var, 200 civarında yarışmacı var, dolayısıyla bunlar bizi yüreklendiriyor, sağ olun var olun dereceye girenleri girmeyenleri, hepinizi tebrik ediyorum.”

Büyükkılıç, sponsor firmalara da teşekkür ederek Türkiye’den ve yurt dışından 200 yarışmacı içerisinde dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi. Büyükkılıç, Erciyes’te yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

BÜYÜKKILIÇ, ERCİYES ESNAFINI GEZDİ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Ödül Töreni dolayısıyla bulunduğu Erciyes’te esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla da sohbet etti. Tek tek esnaf ve vatandaşlar ile ilgilenen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunurken, vatandaşlara da keyifli vakit geçirmeleri dileklerini sundu.