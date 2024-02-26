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Erciyes’te heyecan dolu diplomatik kayak ve snowboard yarışı

SPOR 26.02.2024, 09:41
Erciyes’te heyecan dolu diplomatik kayak ve snowboard yarışı

Kayseri Erciyes A.Ş. ve Çekya Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen 4’üncü Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı Erciyes’te gerçekleştirildi. Büyük heyecana sahne olan müsabakalara 110 kayakçı katıldı. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kış sezonu boyunca birbirinden farklı sosyal ve sportif aktivitelere ev sahipliği yapan Erciyes, misafirlerine keyifli bir hafta sonu yaşatmaya devam ediyor. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği’nin yanı sıra Avusturya, Fransa, Norveç ve Slovenya'nın Ankara büyükelçiliklerinin ortaklığında gerçekleştirildi.  

Erciyes Kayak Merkezi, Develi Kapı bölgesinde düzenlenen müsabakalara, Avusturya, Çekya, Fransa, Norveç ve Slovenya'nın Ankara büyükelçiliklerinde çalışanlar, diplomat ve yakınlarının yanı sıra Ankara ve Kayseri’deki kayak okulları öğrencilerinden oluşan 110 yarışçı katıldı. Yarışlar, snowboard ve kayak alanlarında büyük heyecana sahne oldu ve her yaş grubundan sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar sonrasında derece elde eden sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Avusturya Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Norveç Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Ankara Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır ve Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman tarafından verildi.  

Program sonunda Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman,  Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek’e katkı ve destekleri için teşekkür ederek, plaket takdim etti. 

Erciyes’te düzenlenen bu etkinlik uluslararası diplomatik ilişkilerin ve sporun mükemmel bir birleşimi olarak farklı ülkelerden gelen diplomatları ve ailelerini bir araya getirerek dostluğu ve işbirliğini daha da güçlendiriyor. 

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