Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları nefesleri kesti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları’na ev sahipliği yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kış sporlarının yanında yazın da profesyonel antrenman kampı, dağ ve tabiat sporları üssü olarak bir çok sportif dalda profesyonel sporcuların cazibe noktası olan Erciyes, global bisiklet camiasının dikkatlerini çekmeye devam ediyor.

Merkezi İtalya’da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) takviminde dünyada en fazla bisiklet yarışına ev sahipliği yapan yer olarak bilinen Kayseri Erciyes, 2023 yılında da bisiklet yarışları gerçekleştiriyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN BİSİKLET TAKIMLARI KATILDI

8 Temmuz ve 19 Ağustos tarihleri arasında sürecek Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. ve Bisiklet Turizm Derneği destekleri ile yapılırken, Bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları katıldı.

Yarışlar 8 Temmuz Cumartesi günü Grand Prix Erciyes etabı ile start aldı. 35 sporcu, 140 kilometre uzunluğundaki GP Erciyes turunda, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da bulunan finiş noktasında yarışı tamamlandı. Grand Prix Yarışı etkinliğine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve sporcular katıldı.

“BİR GRAND PRİX’İ DAHA BAŞARIYLA TAMAMLADIK”

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes Kayak Merkezi’nde yaptığı açıklamada, yarışı başarıyla tamamladıklarını dile getirdi. Yarışta birinci olan sporcu ile görüşen Elcuman, konuşmasında Kayseri ve Erciyes’te bu yıl 5 yarış gerçekleştiğini bildirerek, “Bir Grand Prix’i daha başarıyla tamamladık. Çok şükür Erciyes’imizde toplam bu sene 5 yarışımız var. Yarışımızın ilkini kazasız belasız gerçekleştirdik. Burada çeşitli ülkelerden 35’e yakın yarışçı yarıştı. Çok şükür hepsi de finişe ulaştı” dedi ve yarışmanın birincisi Stedman Maximilian’ı tebrik ederek düşüncelerini öğrendi.

Yarışmanın birincisi Stedman Maximilian ise Elcuman ile sohbetinde son bölümün çok zorlu olduğunu ifade ederek, takımın çok yardımcı olduğunu, ilk defa bu takım ile yarıştığını, pistin çok iyi ve başarılı olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

1’inci Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Stedman Maximilian, 2’nci Konya Büyükşehir Belediye Spor sporcusu Abay Burak, 3’üncü ise Uzbekistan National Team sporcusu Khalmuratov Muradjan oldu. Yarışmada derece giren bisikletçilere madalya, çiçek ve kupadan oluşan ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA UYGULANACAK

Ayrıca Kayseri Erciyes, Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan ve 4 şehri kapsayan Tour of Anatolia MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası müsabakalarının ilk durağı olacak. 24-27 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan etaplı yarışların startı Erciyes Kayak Merkezi’nden verilecek. Bisikletçiler Kayseri’den başlayıp Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale vilayetlerini içerisinde pedalları Anadolu’nun güzelliklerine çevirecek.

Kalan yarışların takvimi ise şöyle: “30 Temmuz 2023 Grand Prix Kültepe. 19 Ağustos 2023 Grand Prix Kaisareia (Erkek). 19 Ağustos 2023 Grand Prix Kaisareia (Kadın). 24-27 Ağustos 2023 Tour of Anatolia MTB Cup.”