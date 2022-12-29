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Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası

SPOR 29.12.2022, 09:15
Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Erciyes A.Ş. 10-11-12 Mart 2023 tarihlerinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türkiye’nin incisi Erciyes’te gerçekleşecek şampiyonanın yanı sıra spor aktiviteleri, konserler ve birçok farklı aktivite kış festivali düzenlenecek.  Ülkemizi ilk kez snowboard, snowkite, kar voleybolu gibi branşlarda dünya kupaları ve Avrupa kupaları ile tanıştıran Erciyes, kış turizminin amiral gemisi olarak Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. 

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli yarışlarından biri olarak kabul edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu destekleri ile Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye’de ilk kez Erciyes’te yapılacak.

Dünyanın en iyi snowcross sporcularının yarışacağı şampiyona 10-12 Mart 2023 tarihlerinde Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenecek. Son teknoloji teleferikleri, uluslararası standartlarda pistleri, modern konaklama tesisleri ve ulaşım imkânları ile Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes’in 112 km uzunluğunda 41 pisti, 2’si gondol olmak üzere 19 adet mekanik tesisi bulunuyor.

ŞAMPİYONA, TÜM DÜNYADA SEYİRCİYE CANLI ULAŞACAK

FIM tarafından 2004 yılından bu yana İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa’nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası bu yıl Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleşecek. Şampiyona 1350 metre uzunluğundaki parkur içerisinde atlama rampaları ve zorlu virajlarla adrenalin tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Şampiyonanın yanında ATV ve Motosnow kategorilerinin yer aldığı Erciyes Cup ile 50'den fazla sporcu aynı pistlerde çivili lastiklerle farklı bir heyecan oluşturacak. İki gün sürecek olan Şampiyona tüm dünyada seyirciye ulaşırken Amerika’da CBS Sport, Avrupa’da Sport TV Network, Eurosport, Asya’da ve Güney Amerika’da Fox Sport kanallarında naklen yayınlanacak. 

ÜNLÜ SANATÇILARDAN MUHTEŞEM KONSERLER

Katılımcılar Şampiyona boyunca eğlenceli yarışmalar, spor aktiviteleri, konserler ve birçok farklı aktivite ile hem şampiyonanın hem de kış festivalinin keyfini çıkaracak. Şampiyona vesilesiyle yapılacak olan Erciyes Kış Fest kapsamında ünlü sanatçılar sahne alacak. 10 Mart Cuma İrem Derici, 11 Mart Cumartesi Hande Ünsal ve Ceza, 12 Mart Pazar günü ise Koray Avcı sevenleriyle Erciyes Kayak Merkezi'nde buluşacak.

Rusya, Polonya, Ukrayna gibi ülkelerden düzenlenen direkt charter uçuşların yanında Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden her kış binlerce misafiri ağırlayan Erciyes’te yapılacak Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının Erciyes’in uzun yıllardır sürdürdüğü uluslararası pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için de önemli bir katkı sağlaması ve Erciyes’in global bir marka olma yolundaki çalışmalarına ivme sağlaması bekleniyor. 

TANITIM TOPLANTISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

FİM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Tanıtım Toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 ve 24. dönem Kayseri milletvekili Yaşar Karayel, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve basın mensuplarının katılımlarıyla İstanbul Feriye Sarayı Galeri Salonu’nda gerçekleşti.

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