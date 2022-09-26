Erciyes'te dağ bisikleti heyecanı sürüyor

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları’nın üçüncü etabı gerçekleşti. Bisikletçiler Erciyes Dağı’nın 2.200 metresinde bulunan parkurda mücadele etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Uluslararası Bisikletçiler Birliği - UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş, Spor A.Ş. ve Hüma Hastanesi destekleri ile düzenlenen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ilk iki etabı Koramaz Vadisin’de tamamlanan müsabakaların üçüncü etabı Erciyes Dağı’nın 2.200 metresinde gerçekleşti. Yağışın etkili olduğu bu yarışlarda bisikletçiler kıyasıya mücadele etti.

Erciyes’teki yarış sonucunda erkeklerde Türkiye Bisiklet Milli Takımı’ndan Abdulkadir Kelleci birinci olurken Kazakistan Bisiklet Takımı’ndan Denis Sergiyenko ikinci, yine Türkiye Bisiklet Milli Takımı’ndan Zeki Kaygısız üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kazakistan Bisiklet Takımı’ndan Alina Sarkulova birinci aynı takımdan Tatyana Geneleva ise ikinci geldi.

Derece elde eden sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları takdim edildi.