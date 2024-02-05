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Erciyes Kış Festivali görsel şölen yaşattı

SPOR 05.02.2024, 07:15
Erciyes Kış Festivali görsel şölen yaşattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapıda düzenlenen Erciyes Kış Festivali’ne katılarak, vatandaşlarla ve kayakseverlerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra sportif faaliyetlerle de yediden yetmişe tüm Kayserilileri buluşturmaya devam ediyor. Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinin son günlerini çocuklar başta olmak üzere tüm sporseverler için festivale dönüşen Erciyes Kış Festivali’ne katılarak, Erciyes’te vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, tek tek vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi. Gençlerle de bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada Erciyes’in beyaz gelinliği giydiğini ifade ederek, Erciyes’in sadece bir kayak merkezi olmadığını dört mevsimi içinde yaşatan Türkiye’nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden biri haline geldiğini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu : “Öğrencilerime iyi tatiller diliyorum. Okullar başlıyor ama hafta sonlarımız var. Spor A.Ş.’miz sizleri eğlendirmek ve dinlendirmek, sosyal yönlerinizi zenginleştirmek tabi ki Kayseri’mizle ilgili güzel duyguları sizlere yetiştirmek için var. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Bu hizmet fırsatını veriyorsunuz. Böyle bir kayak merkezi, hem hizmetlerinin kalitesi hem de fiyatlarının uygunluğu, hem de Cenabı Allah’ın vergisi Erciyes en yakışıklı doğamız. Beyaz gelinliğine bürünmüş, yurt içinde ve yurt dışından. Değişik ülkelerden gelen dostlarımız. Hakikaten buradaki hizmetleri takdir ederek, bizleri yüreklendiriyor. Yüksek İrtifa Merkezi’mizi burada oluşturduk. Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray Yüzme Takımı kamp yaptı. 27 yıl futbol takımı kamp yaptı. Artık Erciyes sadece bir kayak merkezi değil. Kayak merkezinden daha öte. Yurt içinden yurt dışından gelen takımlara adeta Yüksek İrtifa Kamp merkezi ile kamp merkezi olma yönünde herkes tarafından takdir edilen boyuta erişti”

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. O KAYSERİ’Yİ SEVİYOR, KAYSERİLİLER DE ONU SEVİYOR”

Kayseri’de daha da gayret ederek, daha kaliteli hizmetler sunacaklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Biz daha da gayretli, daha da dikkatli, daha da hizmetlerin kalitesini artma yönünde çalışmalarını sürdürüyoruz. Erciyesimizdeki bütün kapılarımız bu şekilde dolu. Sizlere iyi tatiller, iyi eğlenceler diliyor. Havaalanı terminalimizde yeni binası hayata geçti.  Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. O Kayseri’yi seviyor, Kayserililer de onu seviyor. Sizlere minnet ve teşekkür ediyoruz. Sevgili yavrularımıza başarılar diliyoruz. Aynı zamanda Kayseri spor 2024 Avrupa spor şehri olarak tespit edildi. 8-9-10 Mart Erciyes’te şenlik olacak ücretsiz olarak. Burada sanatçılarla, yarışlarla, uluslararası bir çalışma olacak. Kayseri’yi dünyada duyurmaya devam. Emeğe geçenlere başta Mehmet Özhaseki bakanım olmak üzere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Allah’a emanet olun” diye konuştu.

“ETKİNLİKLERLE KIŞ SPORU TUTKUNLARINI BULUŞTU”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin düzenlediği Erciyes Kış Festivali’nde kartopu savaşı, sahne önü oyunları (halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapmaca), çocuk dansları, karaoke, kar voleybolu, kar futbolu, balon futbolu ve survivor parkuru gibi birbirinden eğlenceli, çekişmeli ve spor dolu hazırlanan etkinliklerle kış sporu tutkunlarını buluştu.

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