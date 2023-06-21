Erciyes'e yatırımlar devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nı 12 ay sporun merkezi haline getirmeyi amaçladıkları Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 4 yeni sahanın da hizmete açılacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda dünyaca ünlü kayak merkezi ile tanınan Erciyes’i yaz aylarında da sporun merkezi yapacak bir karar alındı.

ERCİYES, YÜKSEK İRTİFA İLE SPORUN MERKEZİ OLUYOR

Meclis’te Erciyes’in marka değerine değer katacak kararla ilgili konuşan Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ederek, “Erciyes Kayak Merkezi’mizle ilgili Haseki Bakanımıza teşekkür ederken, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile ilgili de yaptığımız çalışmaları takip ediyorsunuz. Daha önce iki tane saha yapmıştık, şimdi dört tane daha saha yaptık. Şuanda dördünü hizmete açıyoruz, altıya tamamlayacağız, toplam sekiz olacak. Ayrıca spor salonu ve yüzme havuzu da söz konusu. Burayı sporun merkezi, kamp merkezi haline dönüştürme yönünde çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, geçen sezon yurt içi ve yurt dışından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde takımların kamp yaptığını hatırlatarak, merkezin Spor A.Ş. marifetiyle hizmet vereceğini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç’ın meclisin onayına sunduğu 57’nci maddede, ‘Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hisarcık Mevkii Tekir Yaylası Kümeevler adresinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi’ görüşülerek, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ TOPLAM 8 SAHA İLE HİZMET VERECEK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 1850 metre rakımda 2 futbol sahası ile profesyonel takımlara hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bölgesinde 4 adet sahanın da yapımı tamamlandı. Çalışmaları süren proje kapsamında toplam saha sayısı 8’e yükseltilirken merkezin olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, atletizm pisti ve fitness merkezi ile profesyonel sporcuların ve takımların gözdesi haline getirilmesi hedefleniyor.