Erciyes Cup'ın şampiyonları belli oldu

İstikbal SNX TÜRKİYE ile aynı anda yapılan Erciyes Cup Motosnow ve ATV yarışmasında kazananlar belli oldu.KAYSERİ (İGFA) - Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, Kayseri Erciyes AŞ, SASAD destekleriyle yapılacak İSTİKBAL SNX Türkiye, Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üç kategoride yapılan yarışlar, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı. Türkiye'nin yıldız motosiklet yarışçılarının katıldığı Erciyes Cup'ta 54 yarışçı üç kategoride yarıştı.

Motosnow 250cc Altı kategorisinde Mert Koç birinci, İbrahim Ercansungur ikinci ve Muratcan Köse üçüncü oldu.

Motosnow 251cc Üstü kategorisinde Aleksandr Kurashev yarışı önde tamamlarken, Arif Şişman ve Mustafa Resul Kurtuluş takip etti.

ATV kategorisinde ise Burak kaya kazandı. Mesut Şen ikinci sırda, Ahmet Kaan Dengizek üçüncü sırada yer aldı.