Er meydanları genç güreşçiler ile tanışıyor

Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Güreş Takımı, Çorum ilinin Osmancık ilçesinde düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreş Müsabakaları’ndan derece ile döndü. Teşvik 1 boyda Bedirhan Efe Koçyiğit birinci olurken, küçük orta büyük boyda Vural Aslan ikinci oldu.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Güreş Takımı, Çorum ilinin Osmancık ilçesinde düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreş Müsabakaları’ndan derece ile döndü. 14 kategoride yapılan güreşlere sporcuların ilgisi de yoğun oldu. Güreş severlerin yakından takip ettiği müsabakalarda Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in genç güreşçileri de derece eldi etti. Kendi kategorilerinde birinci olan Bedirhan Efe Koçyiğit ile ikinci olan Vural Aslan, Çankırı’nın adını Çorum er meydanında duyurdu. Antrenör Seyfettin Karadeniz, elde edilen başarıların ata sporuna verilen değerin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak er meydanlarını Çankırı’nın genç yetenekleri ile tanıştırmaya devam edeceklerini belirtti.