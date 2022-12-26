Engelsizler ordusu ilk devreyi galip tamamladı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı müthiş bir galibiyetle sezonun ilk devresini tamamladı.ŞANLIURFA (İGFA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ilk devrenin son maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Altınordu ilçesi Atatürk Spor Salonu’nda oynan maç baştan sona nefes kesti. Kendi saha ve seyirci avantajını fırsata dönüştüren Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sahadan 90-75’lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

İLK DEVREYİ 9’UNCU TAMAMLADI

Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligin ilk devresinde toplam 13 maça çıktı. 5 maçta parkeden galibiyetle ayrılan ekip 8 maçtan ise parkeden yenilgi ile ayrıldı. 5 galibiyet ve 8 yenilgi ile topladığı 18 puan ile 14 takımlı ligde kendisine 9’uncu sırada yer buldu.

İKİNCİ DEVRENİN İLK MAÇI DEPLASMANDA

Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasman da 4 şubat 2023 tarihinde TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor kulübü karşılaşacak.