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Engelli sporculardan müthiş performans

SPOR 21.05.2023, 09:00
Engelli sporculardan müthiş performans

Spor İstanbul tarafından düzenlenen ‘Engelliler Haftası Spor Şöleni’nde yüzlerce çocuk keyifli saatler yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü ile kurum iştiraki Spor İstanbul iş birliğinde düzenlenen “Engelliler Haftası Spor Şöleni”, Pendik Çamlık Mahallesi’ndeki Çamlık Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu da engelli ve engeli bulunmayan öğrencileri kaynaştırmayı hedefleyen etkinlikte çocuklarla buluştu. Etkinlik alanına girdiği andan itibaren katılımcı çocukların ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu’na, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel eşlik etti. İmamoğlu, ellerindeki Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterilerinde bulunan çocuklara ve ailelerine şu konuşmayı yaptı:

“HALDEN ANLAMAZSAK GERİSİ ZORLAŞIR”

“Hep birlikte mutlu ve huzuru yaşayabilmek için, birbirimizin halinden anlamamız lazım. Eğer halden anlamazsak, gerisi zorlaşır. Halden anlarsak, birbirimize destek olur, birbirimizi anlayışla karşılarız. İnsanların birbirine sevgiyle, anlayışla yaklaşması, gerçekten kurumların da buna özenle çalışması çok önemli. Hep birlikte, Avrupa'nın en büyük şehrini, eşit ve adaletli bir şekilde paylaşabileceğimiz bir süreci var edeceğiz. Hepimiz, bu hayatın tadını dolu dolu bu şehirde çıkaracağız. Engelli bireylere sağlanan imkanların düzeyi ilerlemenin, gelişmişliğin, çağdaşlığın en önemli göstergesi. Engelli bireylerin mutlu olmadığı bir toplumda, herkesin mutluluğu eksiktir, yarımdır. O bakımdan engelli bireylerin o güzel gülüşlerini, enerjilerini hissetmek, herkese yaşam sevinci verir. Biz kendimizi, işte o zaman sorumluluğunu yerine getirmiş yöneticiler olarak kabul ederiz. Biz, hep bu duyguyla çalışıyoruz.”

“İSTANBUL'DA ÇOK ÖZENLİ VE ÖZEL ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

“Engelli bireylerimize, Bölgesel İstihdam Ofislerimizde iş bulurken, yine Özel Gereksinimli Bireyler Merkezlerimizi açarken, bir tesis ya da hizmetleri değil, bir şehri özel gereksinimli insanlarımıza uygun hale getirirken; eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama, sanattan spora, sizlerin, engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak için olanaklar ve fırsatlar yarattığımızda, işte o zaman işimizi daha iyi yapmış olduğumuzu hissediyoruz. Elbette daha fazlasını başarmamız lazım. Bunun için güçlü bir iş birliğine ihtiyaç var. Ülkemizde 6 milyona yakın engelli bireyimiz yaşıyor. Ailelerle birlikte 20 milyonu buluyor. İşte biz, bu değerli yurttaşlarımızın, kendi dertlerinin yanı sıra, resmi kurumların çıkarttığı bir kısım sorunlarının da giderilmesinin şart olduğunu görüyoruz. Özellikle kurumsal zorlukların ve kurumsal farkındalığın eksikliklerini, biz biliyoruz. İstanbul'da çok özenli ve özel çalışmalar yürütüyoruz.”

HAVA ATIŞI İMAMOĞLU’NDAN

Katılımcı çocukların, konuşmasının ardından İmamoğlu’nun etrafını sarması, renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, karma takımlar arasında oynanan basketbol maçının hava atışını yaptı. İmamoğlu’nun etkinlik ziyareti, başladığı gibi yoğun ilgi altında sona erdi. Tenis, voleybol, basketbol, futbol, badminton, çocuk atletizmi gibi birçok branşta gerçekleştirilen şölende, gün boyu çeşitli oyunlar, eğlence ve heyecan dolu etniklikler de yer aldı.  

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