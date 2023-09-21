Enduroda zorlu mücadele Kartepe'de yaşanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi motor sporlarında büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapacakKOCAELİ (İGFA) - Samanlı Dağı etekleri ile Sapanca Gölü'nün güney batı kıyısı arasında; doğası, yeşili, pınarı, vadisi, şelaleri, dereleri ile doğa turizminin gelişmesinde öncü rol oynayan Kartepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde gerçekleşecek nefes kesen yarışlara sahne olacak.

Büyükşehir motor sporlarında yeni bir mücadeleye daha ev sahipliği yapacak. Motosiklette Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2. Ayak Yarışları, 23-24 Eylül tarihlerinde Kartepe MX Park'ta yer alan ekstrem parkurunda gerçekleşecek.

ZAMANLA VE DOĞAYLA MÜCADELE

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2. Ayak yarışlarında sporcular, ekstrem parkurda ve doğada mücadele edecek. Heyecan fırtınasının eksik olmayacağı yarışta sporcular, 23 Eylül Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sıradan başlamak için mücadele verecek. Şampiyonada sporcuların, ekstrem test ve enduro testten oluşan parkurda zamanla ve doğayla mücadelesi 24 Eylül Pazar günü 11.00'de başlarken heyecan dolu yarışlar 16.30'daki kupa töreniyle son bulacak.