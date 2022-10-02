Endonezya’da maçta izdiham: 174 ölü

Endonezya’da futbol maçında çıkan izdihamda 174 kişi öldü.KOMPAS / İGFA - Endonezya’da oynanan bir futbol maçında yaşanan izdihamda en az 174 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede yayın yapan Kompas internet sitesinin haberine göre, futbol tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı olayda 100’den fazla kişi de yaralandı.

Kanjuruhan Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Arema FC, Persebaya Surabaya’ya 3-2 kaybetti. İki grup arasında çıkan kavgaların ardından polis, sahaya giren taraftarlara biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olaylarda polis arabalarına da zarar verildi.

Yaşanan paniğin ardından binlerce kişi aynı anda çıkış kapılarına yöneldi.

Kompas internet sitesine konuşan Dwi isimli bir görgü tanığı, binlerce insanın stattan çıkmak isterken birbirlerini ezdiğini söyledi.

https://twitter.com/kompascom/status/1576457020718583809

İlk olarak olayda 130 kişinin öldüğü açıklansa da, yetkililer ölü sayısının 174’e yükseldiğini duyurdu. 11 kişi ise ağır yaralı.

Hayatını kaybedenlerin bir kısmı da havasızlıktan etkilenerek öldü.