Emirkan Arslan, Anafartalarspor’da

Edirne Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan Anafartalarspor, Emirkan Arslan ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtğimiz yıl Uzunköprü Yıldızspor’da forma giyen Arslan ile yapılan görüşmenin olumlu sonuçlanması ile sözleşme imzalandı.

Anafartalarspor yöneticileri Serkan Çayır ve Erol Öngün, transferin kulübe ve Emirkan’a hem de kendisine hayırlı olmasını diledi.