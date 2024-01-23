Emirhan Yılmaz Düzcespor'da

Düzcesopr, Çaykur Rizespor’dan 19 yaşındaki Emirhan Yılmaz ile sözleşme imzaladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Düzcespor Yönetim Kurulu, son olarak Çaykur Rizespor’un sözleşmeli futbolcusu ve orta saha mevkisinde oynayan 19 yaşındaki Emirhan Yılmaz ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Yeni transfer Emirhan Yılmaz, yapılan son görüşmelerin ardından Düzce Cam Düzcespor ile sezon sonuna kadar anlaşmış oldu.

Akşam saatlerinde tesislere gelen Emirhan'ın 24 Ocak Çarşamba günü antrenmana çıkarak takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.