Emircan Haney Türkiye ikincisi oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuları Tokat’ta düzenlenen Türkiye Kupası final yarışmalarından ikincilikle döndü.MUĞLA (İGFA) - 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Tokat’ta gerçekleştirilen Türkiye Kupası Final YarışmalarınaMuğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuları da katıldı.
Ejder Sözenantrenörlüğünde turnuvaya hazırlanan Emircan Haney, Songül Lök ve Hazal Burun’unyanı sıra yarışmaya 4 kategoride 32 sporcu katıldı.
Tokat’ta düzenlenen Türkiye Kupası final yarışmalarına yıl içerisinde aldıkları puan ile ilk 8’e giren sporcular davet edildi.
İlk 8 sıralamasında birinci olarak yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçusu Emircan HANEY Tokat’ta düzenlenen yarışmada Makaralı Yay Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.
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