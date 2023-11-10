Emanuel Terry, Ekim ayının değerli oyuncusu oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımının yıldız ismi Emanuel Terry, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Ekim ayının en değerli oyuncusu seçildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımına bu sezon katılan Emanuel Terry, ortaya koyduğu performansla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Ekim ayının en değerli oyuncusu oldu.

Terry, Ekim ayında oynadığı maçlarda yakaladığı 14 sayı, 10.1 ribaunt ve 21.3 verimlilik puanıyla bu ödüle layık görüldü.

Basketbol Süper Ligi’nin resmi hesabından yapılan açıklamada Emanuel Terry’nin, ‘Müthiş smaç ve bloklarıyla sadece Manisa Büyükşehir Belediyespor taraftarlarının değil, tüm basketbolseverlerin beğenesini topladığı belirtildi.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da, çok doğru bir transfer hamlesiyle Emanuel Terry’i kadrolarına kattıklarını ifade ederek, yıldız oyuncuyu tebrik etti.