'Eker I Run Koşusu'nda rekor katılım

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Eker I Run, toplamda 3 bin 9 koşucuyla katılım rekoru kırdı. İyiliğe koşulan organizasyonda STK’lar için toplanan bağış miktarı 1 milyon TL'yi geçti.BURSA (İGFA) - Eker Süt Ürünleri’nin, spor sevgisini çoğaltan ve katılımcıları iyilik yapmaya teşvik eden Eker I Run Koşusu bu yıl dokuzuncu kez yapıldı. “Ritmini Yakala” mottosuyla 2 Ekim 2022 tarihinde Bursa’da düzenlenen 9. Eker I Run, önceki yıllara göre rekor sayıda katılımcıyı bir araya getirdi.

Yoğun ilgi nedeniyle etkinlikten günler önce yetişkin koşuları ve paten yarışı kategorilerinde katılımcı kontenjanı dolarken, toplam 3 bin 9 kişi kayıt yaptırdı. 2014 yılından bu yana en yüksek katılımcı sayısına ulaşan organizasyon, güzel bir sonbahar gününde büyük bir coşkuyla yapıldı.

Sporu, eğlenceyi ve iyiliği bir araya getiren 9. Eker I Run’da; Uludağ’ın zirvesinden Bursa Eker Meydan’a doğru koşulan 42K Maratonu’nun yanı sıra, 15K ve 5K yarışları, Paten Yarışı ve 4-12 yaş arasındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşusu yapıldı. Aynı zamanda yarışların start ve finiş noktası olan Eker Meydan’da yapılan etkinliklere binlerce Bursalı katıldı.

TÜRKİYE DIŞINDA 16 FARKLI ÜLKEDEN 26 YABANCI SPORCU ETKİNLİĞE KATILDI

Her yaştan katılımcıya açık olmakla birlikte, profesyonel koşucuların da takvimlerine giren 9. Eker I Run'da, Türkiye dışında 16 farklı ülkeden sporcular yarıştı. Türkiye'den 51 farklı ilden koşucular, 9. Eker I Run’a akın etti.

En çok katılımcısı olan ilk beş şehir; Bursa (1.676 katılımcı), İstanbul (358 katılımcı), İzmir (81 katılımcı), Ankara (56 katılımcı) ve Balıkesir (40 katılımcı) şeklinde sıralandı. Organizasyonda 1.114 kadın sporcunun yer alması da dikkat çekti.

EKER I RUN 2022 İLE İLGİLİ SAYISAL VERİLER ŞÖYLE:

9. Eker I Run’ın toplam katılımcı sayısı 3.009 oldu. Organizasyona 1.114 kadın sporcu katıldı. 16 farklı ülkeden 26 yabancı sporcu yer aldı. Türkiye’den 51 farklı şehirden sporcular katılım gösterdi. 42K Maratonu’nda 102 sporcu mücadele etti. 15K Yarışı’nda 531 sporcu koştu. 5K Yarışı’na 1.637 sporcu katıldı. Paten Yarışı’nda 112 sporcu yarıştı. Minik Adımlar Koşusu’nda 456 minik sporcu koştu. Kurumsal firmalardan 66 koşu takımı, 1.115 sporcuyla yer aldı. 9. Eker I Run’a ayrıca 171 özel sporcu katıldı. Tüm yarışmacıların katettiği toplam mesafe: 21.953 km 2014 yılından beri Eker Meydan’da sağlıklı yaşam için katedilen toplam mesafe: 103.192 km Çip ölçümü yapılan 2.348 yetişkin koşucunun harcadığı toplam kalori: 2 milyon 87 bin. Harcanan kalorinin ayran değeri: 3.780 litre (3,78 ton) probiyotik ayran. 2014 yılından bu yana fiziksel olarak koşan sporcu sayısı: 13.977 2014 yılından bu yana parkura çıkan kadın sporcu sayısı: 5.066 Ulusal ve yerel medyadan yaklaşık 40 gazeteci Eker I Run 2022’i yerinde takip etti.



