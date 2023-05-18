Eker I Run ile Ata'ya 'sanal' koşu

Sağlıklı yaşam, spor, eğlence ve iyiliği bir araya getiren Eker I Run, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı özel bir etkinlikle kutluyor.BURSA (İGFA) - Eker I Run tarafından düzenlenen 19 Mayıs Sanal Gençlik Koşusu’nda, Bandırma Vapuru’nun Samsun’a olan seferindeki yaklaşık 750 km’lik rota bu defa gençlik enerjisi ile birlikte adımlanacak.

Katılımcılar, bu anlamlı koşuya 21 Mayıs gününe kadar istedikleri yerden istedikleri zamanda katılabiliyor.

Etkinliğe katılanlardan, belli bir mesafede yaptıkları koşu ya da yürüyüşü GPS özelliği olan bir spor saati veya cep telefonu uygulaması yardımıyla ölçmeleri ve bu veriyi yarış sitesine yüklemeleri bekleniyor.

Koşu veya yürüyüş mesafesi için 3 farklı seçeneği bulunan katılımcılar; 1.9K, 19K seçeneklerinin yanı sıra "Limitsiz Parkur" seçeneği ile hafta boyunca yaptıkları koşu ve yürüyüşlerini sisteme yükleyerek Samsun’a doğru limitlerini zorlayabiliyor.

Sanal koşunun kayıtları, www.ekerkosu.com/onakosuyoruz/ adresinden yapılabiliyor.