'Eker I Run'da tüm zamanların bağış rekoru kırıldı

9. Eker I Run Koşusu, toplam 3.009 koşucuyu bir araya getirdi. Eker I Run Koşusu’nda, toplam 19 STK için toplanan bağış miktarı 1.137.312 TL oldu.BURSA (İGFA) - Eker Süt Ürünleri tarafından 2 Ekim 2022 tarihinde Bursa’da düzenlenen 9. Eker I Run Koşusu, toplam 3.009 koşucuyu bir araya getirmişti.

Eker I Run’ın önemli bir parçası olan ve etkinlikten sonra “İPK - İYİLİK PEŞİNDE KOŞ” (ipk.adimadim.org) Platformu'nda devam eden Yardımseverlik Koşusu kampanyaları bağış yapanlarla buluştu. Adım Adım aracılığıyla gerçekleşen Yardımseverlik Koşusu ile STK’ların projelerine şimdiye kadarki en büyük kaynak oluşturuldu.

Eker I Run Yardımseverlik Koşusu’nda, 700’ün üzerinde gönüllü koşucunun çabasıyla 18’i Adım Adım bünyesinde olmak üzere toplam 19 STK için toplanan bağış miktarı 1.137.312 TL oldu.

Bu arada yarışlarda gerçekleşen en yüksek bağış miktarıyla, binden fazla canlının da hayatına dokunuldu.