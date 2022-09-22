'Eker I Run' Bursa'da iyilik peşinde koşacak

Uludağ'dan Bursa'ya uzanan keyifli parkuruyla Eker I Run sporculara ve izleyicilere unutulmaz bir yarış deneyimi yaşatacak.BURSA (İGFA) - Eker Süt Ürünleri tarafından düzenlenen 9. Eker I Run Koşusu, sporseverleri 2 Ekim 2022 tarihinde Bursa Eker Meydan’da ağırlamaya hazırlanıyor.

Koşu dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Eker I Run; sporu, sağlıklı yaşamı, eğlenceyi ve iyiliği bir araya getirerek bir yarıştan fazlasını sunuyor.

Organizasyonun en önemli parçalarından biri olan Yardımseverlik Koşusu ile STK’ların projeleri için kaynak yaratılıyor. 2018'den bu yana 23 farklı STK için toplam 1 milyon 79 bin 866 TL bağışın toplandığı, Adım Adım aracılığıyla gerçekleşen Eker I Run Yardımseverlik Koşusu ile iyiliğin ritmi yakalanıyor.

Gönüllü koşucular, “İPK - İYİLİK PEŞİNDE KOŞ” (ipk.adimadim.org) Platformu'ndaki STK projelerini inceleyerek, seçtikleri projeyle kendi kampanyalarını oluşturduktan sonra STK adına bağış toplayabiliyor.

9. Eker I Run'da iyilik adımları şu dernekler için atılacak:

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Hayata Destek Derneği, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Gönüllü Hareketi, İlgi Otizm Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Koruncuk Vakfı, Paylaşımcı Toplum Derneği, SMA Hastalığı İle Mücadele Derneği (SMADER), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), TEMA Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, UNICEF, Türk Eğitim Derneği.