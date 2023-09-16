Eker I Run'a rekor başvuru

Eker I Run’da kurumlardan ve şirketlerden ekipler de koşuyor. Çalışanlar sağlıklı yaşam için adım atarken, kurumlar arasında keyifli bir mücadele yaşanıyor. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 10. Eker I Run’a şu ana kadar; 78 Kurumsal Takım, 1.642 koşucuyla katılırken, kayıt süreci devam ediyor. BURSA (İGFA) - Koşu severlerin merakla beklediği 10. Eker I Run’a geri sayım devam ediyor. 10. Eker I Run, geçmiş yıllarda olduğu gibi profesyonel sporcularla birlikte koşuya ilgi duyan herkesin katılımıyla yapılıyor. Eker I Run’da kurumlardan ve şirketlerden ekipler de koşuyor. Çalışanlar sağlıklı yaşam için adım atarken, kurumlar arasında keyifli bir mücadele yaşanıyor. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 10. Eker I Run’a şu ana kadar; 78 Kurumsal Takım, 1.642 koşucuyla katılırken, kayıt süreci devam ediyor.

Eker Süt Ürünleri tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen Eker I Run Koşusu, bir kez daha binlerce koşucuyu Bursa'da buluşturacak. 10. Eker I Run, "Koşuyoruz" mottosu ile 1 Ekim Pazar günü Bursa Eker Meydan'da düzenlenecek.

Sporun birleştirici gücüyle koşuyu, eğlenceyi ve iyiliği aynı platformda buluşturan Eker I Run; farklı yaş gruplarından katılımcılara sağlıklı yaşam için hareket etme fırsatı sunuyor. Profesyonel sporcuların yanı sıra ilk kez koşacak olan sporseverler de kendilerine uygun parkurlarda unutulmaz deneyimler yaşıyor.

10. Eker I Run’da; 42K maratonu, 15K, 5K, Paten Yarışı, Özel Sporcular Koşusu, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katılacağı “Minik Adımlar” Koşusu ve bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 2 kişilik “Maraton Bayrak Yarışı” yapılacak.

Eker I Run’da en büyük heyecanlardan biri de Kurumsal Takımlar arasında yaşanıyor. Kurumların ve saygın markaların koşu takımları yıl boyunca bekledikleri Eker I Run’da ekip ruhunu zirveye çıkaran bir mücadele ortaya koyuyor. Birlikte koşmanın verdiği mutluluk ve aidiyet hissi, çalışma arkadaşlarının sinerjisini daha da artıyor. Önceki yıllara göre rekor sayıda katılımcıyı bir araya getiren 10. Eker I Run’da şu ana kadar; 78 Kurumsal Takımın, 1.642 koşucuyla yer alması dikkat çekerken, kayıt süreci de devam ediyor.