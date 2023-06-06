EHF-THF iş birliği ile hentbola ilk adım atıldı

EHF-THF iş birliği ile "Hentbol İyileştirir" projesinde ilk adım atıldı.ANKARA (İGFA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) iş birliğindeki "#Hentbolİyileştirir” (#HandballHeals) projesi kapsamında oluşturulan Gönüllü Timi, depremzedelere destek olmak, bölgede bulunan konteynerlerde yaşayan çocuklarımıza moral vermek ve spor aracılığıyla psikososyal anlamda destek sağlamak amacıyla, deprem bölgesindeki ilk çalışmasına Osmaniye ve İskenderun'da başladı.



Osmaniye ve İskenderun'da; temel hentbol öğretimi ile kısa süreli sportif aktiviteler yapmak üzere bölgeye giden THF çalışanı ve hentbolculardan oluşan Gönüllü Timi'nde Ankara'dan Zeki Pehlivan, Zeynur Pehlivan, Barış Çelik, Muhammed Ateş; Mersin'den Selçuk Karcı, Kadir Kaçmaz, Özgür İlmek, Ozan Kaya; Osmaniye'den Onur Duru, Yaren İpek Köle, Zilan Delal Akgün, Zilan Beltekin katıldı.

THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, "Türkiye Hentbol Federasyonu olarak Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok şehrimizi etkileyen depremin yaralarını sarmak için başlattığımız yardım kampanyasını ve Hentbol Gönüllü Timi çalışmalarımız EHF tarafından çok değerli bulundu ve kampanyaya destek vereceklerini duyurdular. Bu kapsamda ilk çalışmamızı Osmaniye ve İskenderun’da hayata geçirdik. Projemiz uzun soluklu bir proje ve önümüzdeki aylarda da devam edecek. Projeye destek olmak isteyen gönüllü arkadaşlarımızın katkılarını bekliyoruz. Bir sonraki etkinliğimizin zamanını yine federasyonumuz iletişim kanallarından duyuracağız" diye konuştu.