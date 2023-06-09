EHF Plaj Hentbolu ebt finalleri Konyaaltı'nda

Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) plaj hentbolunda takımlar bazında en büyük organizasyonu olan EHF ebt Finalleri Antalya Konyaaltı’nda başladı.ANTALYA (İGFA) - THF ve Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde düzenlenen finallere 11 ülkeden erkek ve kadınlarda 14’er takım mücadele ediyor.

Türkiye’yi şampiyonada hem erkeklerde hem de kadınlarda Konyaaltı Belediyesi temsil ediyor.

Konyaaltı Kadın Plaj Hentbol Takımı, B Grubu'nda bugün oynadığı ilk maçta Macaristan'dan Multichem Szentendrei NKE'ye 2-0 kaybederken, ikinci maçta ise Büyük Britanya ekibi London GD'yi 2-0 yendi.

Konyaaltı Erkek Plaj Hentbolu Takımı ise B Grubu'nda oynadığı ilk maçta Polonya'dan EKOSERWIS DAMY RADE Inowroclaw'ı 2-1, ikinci maçta da Portekiz'den Vegetas BHC'yi 2-0'lık skorla yendi.

Karşılaşmaların tamamı EHF TV'den canlı olarak yayınlanıyor.