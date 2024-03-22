EHF Erkekler EURO 2026 elemelerinde Millilerin rakipleri belli oldu

EHF Erkekler 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Erkek Hentbol Takımımız'ın grubu, Danimarka'nın Kopenhag kentinde yapılan kura çekimi ile belli oldu.ANKARA (İGFA) - Danimarka, Norveç ve İsveç'in ev sahipliği yapacağı turnuvanın 7. eleme grubunda mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri ise Almanya, Avusturya ve İsviçre oldu.

Kasım 2024 ile Mayıs 2025 arasında oynanacak elemelerde, ilk maçlar 6-7 Kasım 2024 tarihinde oynanacak.

1. Maçlar: 6 Kasım Çarşamba – 7 Kasım 2024 Perşembe

2. Maçlar: 9 Kasım Cumartesi – 10 Kasım 2024 Pazar

3. Maçlar: 12 Mart Çarşamba – 13 Mart 2025 Perşembe

4. Maçlar: 15 Mart Cumartesi – 16 Mart 2025 Pazar

5. Maçlar: 7 Çarşamba – 8 Mayıs 2025 Perşembe

6. Maçlar: 11 Mayıs 2025 Pazar

EHF Erkekler EURO 2026 Eleme Grupları şöyle:

1. Grup: Slovenya, Kuzey Makedonya, Litvanya, Estonya

2. Grup: Macaristan, Karadağ, Slovakya, Finlandiya

3. Grup: İzlanda, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan

4. Grup: İspanya, Sırbistan, İtalya, Letonya

5. Grup: Hırvatistan, Çekya, Belçika, Lüksemburg

6. Grup: Hollanda, Faroe Adaları, Ukrayna, Kosova

7. Grup: Almanya, Avusturya, İsviçre, Türkiye

8. Grup: Portekiz, Polonya, Romanya, İsrail

24 takımın yer alacağı EHF Erkekler EURO 2026 final turnuvasına Danimarka, İsveç ve Norveç ev sahipliği yapıyor. Organizasyonu düzenleyen üç ülke ve son şampiyon Fransa, doğrudan final turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Her biri dörder takımdan oluşan sekiz grupta yer alan 32 takım, kalan 20 takımı belirlemek için mücadele edecek. Her grubun birinci ve ikinci sıradaki takımlarının yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü takım da final turnuvasına katılabilecek.

Üçüncü sıradaki takımların grup birinci ve ikinci sıradaki iki takımla yaptığı dört maçın sonuçlarına göre en iyi üçüncüler belirlenecek. Grup dördüncüsü olan takımlarla oynanan iki maç sonucu dikkate alınmayacak. Erkekler EHF EURO 2026 Elemeleri'nde dördüncü sıradaki takımlardan en düşük sıradaki dört takım, Erkekler EHF EURO 2028 Elemeleri'nin Yükselme Turu'nda mücadele edecek.