Ege derbisinin biletleri satışa çıktı
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımının 9 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da Ege Derbisinde karşı karşıya geleceği Aliağa Petkim maçı biletleri satışa çıktı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımının 9 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da Ege Derbisinde karşı karşıya geleceği Aliağa Petkim maçı biletleri satışa çıktı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, şehrini gururlandırmaya devam ediyor. Play-off yolunda emin adımlarla ilerleyen Potanın Tarzanları, yeni haftada Aliağa Petkim’i Manisa’da ağırlayacak. 9 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadelenin biletleri de satışa çıktı. Taraftarlar maç biletlerini passo.com ya da 19 Mayıs Stadyumu’ndaki satış ofisinden alabiliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|28
|75
|2. Fenerbahçe
|28
|73
|3. Trabzonspor
|28
|46
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Başakşehir
|28
|39
|7. Rizespor
|28
|39
|8. Antalyaspor
|28
|38
|9. Sivasspor
|28
|38
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|28
|35
|11. Kayserispor
|28
|35
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|28
|33
|13. Alanyaspor
|28
|33
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|28
|30
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|28
|29
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|28
|29
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|28
|26
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|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|25
|52
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|25
|43
|5. Bodrumspor
|25
|42
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|25
|40
|7. Ahlatçı Çorum FK
|25
|39
|8. Boluspor
|25
|39
|9. Gençlerbirliği
|25
|34
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|25
|26
|15. Şanlıurfaspor
|25
|24
|16. Tuzlaspor
|25
|24
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|27
|62
|3. Arsenal
|27
|61
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|27
|44
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|26
|31
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|27
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|27
|13
|20. Sheffield United
|27
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Girona
|27
|59
|3. Barcelona
|27
|58
|4. Atletico Madrid
|27
|55
|5. Athletic Bilbao
|27
|50
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Las Palmas
|27
|37
|9. Valencia
|26
|37
|10. Osasuna
|27
|36
|11. Getafe
|27
|35
|12. Villarreal
|27
|32
|13. Deportivo Alaves
|27
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|27
|27
|16. Rayo Vallecano
|27
|26
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
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|26
|14
|20. Almeria
|27
|9