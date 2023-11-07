Ege Arar Potanın Tarzanları'na katıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, pivot mevkiinde oynayan Ege Arar’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, pivot pozisyonunda oynayan Ege Arar ile sözleşme imzaladı.

Kariyerine Galatasaray’da başlayan 96 doğumlu oyuncu Aliağa Petkim ve son olarak Çağdaş Bodrum’da da forma giydi. Alt yaş kategorilerinde milli takımla dünya şampiyonluğu yaşayan Ege Arar, Galatasaray’ın Eurocup şampiyonluğunda da kadroda yer aldı.