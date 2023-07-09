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Efsane futbolcu Fariz’den Keşan’a ziyaret

SPOR 09.07.2023, 16:47
Efsane futbolcu Fariz’den Keşan’a ziyaret

Keşanspor’un amatör ligde mücadele ettiği dönemde ve daha sonra da 3. Lig’de oynayan takımda forma giyen aslen Kırklareli Vizeli olan Fariz Tunçel, Keşan’da bir dizi ziyaretlerde bulunarak, dost ve arkadaşlarıyla eski günleri yad etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'a cemiyet için gelen Keşanspor'un efsane futbolcusu Fariz Tunçel, İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’i ziyareti sonrasında kulübün eski başkanlarından Tevfik Kavaklı ve Ali Osman Kale ile Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin'i de ziyaret etti. 

TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK SIKINTISI ATAMA İLE GELEN FEDERASYON BAŞKANI

Türk Futbolunda en büyük sıkıntının atamayla gelen Futbol Federasyonu Başkanının olması olduğunu belirten efsnae futbolcu Tunçel, “Genellikle Avrupa’daki federasyonlar bağımsız çalışır. Bu yüzden düşündüklerini yapmak istedikleri projeleri rahatlıkla yapabilir. Bizim Türkiye’de maalesef bu olmuyor, 4.Lig kurulacaktı onay çıkmadı. Futbol Federasyonu da istiyordu, bağımsız federasyon olması lazım. Futbolda yabancı kuralı da kalkması lazım. Bunun bize bir faydası olacağına inanmıyorum. Eski başkanlarımıza ve yönetici ağabeylerimize selamlarımı sunuyorum. Nurhan Çuhacı, Tezer Çomer başkanımıza Allah rahmet eylesin. Tevfik Kavaklı, Ali Osman Kale, Hüseyin Adalı, Hayri Çomer, bunlar müthiş başkanlardı. İnşallah genç başkan Nehir Gergin de potansiyeli görüyorum. O da inşallah, onlar gibi Keşanspor’u çok  iyi yere getirir diye düşünüyorum" dedi.

Sivasspor’un eski hocası Rıza Çalımbay, Galatasaray’ın eski hocası  Michael Skibbe, Şenol Fidan, İrfan Buz, Erkan Sözeri’nin menejerliklerini yaptığını belirten Tunçel, “Onlara takım bulmada yardımcı oluyorum. Özellikle Avrupa için çalışıyoruz. Şu an Hamza hoca da haber göndermiş büyük ihtimalle onunla da çalışacağız.  Sizlerin aracığı ile Keşansporlu tüm taraftarlara selam ve saygılarımı gönderiyorum" diye konuştu.

Tunçel, Keşanspor Kulübü eski başkanlarından Tevfik Kavaklı ve Ali Osman Kale’ye yaptığı ziyaretlerde ise eski günleri yad etti. "O dönemde zor şartlar altına Keşanspor için büyük uğraş veren ve futbolcuların taleplerini karşılayan bu başkanlarımız büyük bir başarıya imza attılar" diyen Tunçel, "Bizim futbol oynadığımız dönemlerde nüfusu 25 bin olan Keşan’da 5 bin kişi maç izlemeye geliyordu. Yani şehirn 5’te biri Keşan Atatürk Stadı’nda bizlerin o toprak ve çamur sahada verdiği mücadelede takımlarını destekliyorlardı. Bugün Süper Lig’de oynayan bazı takımların maçlarını 5 binde daha az sayıda seyirci izliyor" dedi.

Fariz Tunçel, Keşan'daki bir başka ziyaretini de Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin’e yaptı.

Başkan Gergin, ziyareti dolayısıyla Tunçel’e teşekkür ederken, "Fariz hocama ziyaretinden dolayı çok çok teşekkür ederim, ayaklarına sağlık. Kendisi ile hem Keşanspor’un geçmişi ile ilgili hem de geçmişi ile ilgili çok istifade edici bir sohbetimiz oldu. İnşallah önümüzdeki zamanlarda olduğu gibi Keşanspor yine Fariz’lik anılarına kavuşur da yeniden keyifli bir futbol izletir diye temenni ediyorum" diye konuştu.

Tuncel, Keşanspor'un 1997-1998 sezonundan bu yana uzak kaldığı 3.Lig’e, öncelikle yönetimin, Keşanlı iş insanları ve taraftarların desteği ile yeniden dönmesini temenni ederken, Keşansporlu eski futbolcular olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Kulüp Başkanı Nehir Gergin, ziyaret anısına Faris Tunçel’e Keşanspor bayrağı hediye etti.

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