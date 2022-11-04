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Efelerden minik Alp’e jest

SPOR 04.11.2022, 15:45
Efelerden minik Alp’e jest

SMA hastalığını yenen Çorumlu Alp bebek ve ailesi, kendilerine destek veren Çorum Belediyesi GSK Voleybol takımını ziyaret etti. Alp Keskin ve ailesini misafir eden Efeler, minik Alp’e forma hediye etti.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Çorum'da SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden Alp Keskin için düzenlenen yardım kampanyasına katılarak destek vermişti. Sosyal medyada yapılan canlı yayının sırasında yardım kampanyasına katılarak bağışta bulunan voleybol takımı, iyileştiğinde Alp bebeği antrenmana davet etmişti. Dubai’deki tedavisinin ardından Türkiye’ye dönen Alp bebek ve ailesi Çorum Belediyesi GSK Voleybol takımının antrenmanına katılarak sporcu ve teknik heyeti ziyaret etti.

Alp bebek ve ailesini spor salonunda konuk eden Antrenör Yusuf Biçer ve sporcular, baba Mustafa Keskin ve anne Sevilay Keskin’e geçmiş olsun dileğinde bulundu. SMA tedavisi başarılı bir şekilde devam eden Keskin ailesinin mutluluğuna ortak olan Efeler, Alp bebek için hazırlanan 19 numaralı formayı hediye etti.

Antrenör Yusuf Biçer, “Alp’imizi sağlıklı görmek bizleri çok mutlu etti. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Ailesiyle de tanışmak çok güzeldi. Minik yavrumuza destek olan herkesten Allah razı olsun.” dedi. 

Alp bebek ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da “SMA 1 tip hastalığı ile mücadele sürecinde, Çorum halkı Alp bebeği ve ailesini yakından tanıdı. Bütün Çorum halkı Alp bebek için seferber oldu. Allah’ın da izniyle bu kenetlenme ve yardımlaşma sayesinde tedavi için gereken para kısa sürede toplanarak Alp bebeğin yeniden sağlığına kavuşmasına hep birlikte vesile olundu.” dedi.  

Çorum Belediyesi’nin de Alp bebek için elinden gelen desteği sunduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Yağbat, “Rabbimize hamd olsun ki Alp'imiz başarılı bir tedavi sürecinin ardından Çorum’a dönmüş oldu. Alp’imizin hızla sağlığına kavuşuyor olması ve ailesiyle birlikte voleybol takımızın antrenmanını ziyaret etmesi bizleri son derece mutlu etti. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. SMA hastalığı ile mücadele eden tüm yavrularımıza da Allah’ta acil şifalar diliyorum.” dedi.

Alp bebeğin babası Mustafa Keskin ve annesi Sevilay Keskin de yardım kampanyası sürecinde kendilerine maddi ve manevi destek veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Çorum Belediyesi’ne, Gençlik ve Spor Kulübü yöneticilerine, teknik heyet ve sporculara teşekkür etti. 

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