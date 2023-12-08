Edirne Yıldız Kızlar'da filenin galibi Keşan takımı

Voleybol Yıldız Kızlarda iki Keşan takımı final oynadı. Yekta Baydar’ı yenen Rasim Ergene şampiyon olurken Yekta Baydar da ikinci olduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında kupayı kaldıran takım 1. Keşan Rasim Ergene Ortaokulu oldu.

Edirne Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Takımların sıralamasında; 1. Keşan Rasim Ergene Ortaokulu, 2. Keşan Yekta Baydar Ortaokulu, 3. Alper Yazoğlu Ortaokulu, 4. İsmail Güner Ortaokulu.