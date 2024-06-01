Edirne U11 Ligi maçları başladı

Edirne U11 Ligi önceki gün oynanan karşılaşmalarla başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da oynanan karşılaşmada Keşan Genç Ordu, Uzunköprüspor ile karşılaştı.

3-3 berabere sona eren karşılaşmada her iki takımda birer puana razı olarak sahadan ayrıldı.

Yine Keşan’da oynanan karşılaşmada Keşan Gençlerbirliği Uzunköprü Veteranlar’a 2-1 yenildi