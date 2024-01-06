Edirne Süper Amatör Lig’lerinde haftanın programı

Edirne Süper Amatör Lig’de ilk yarı maçların yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Keşan takımlarından Keşan İdmanyurdu’nun yer aldığı A Grubu’nda oynanacak maçların programı şöyle;

Saat 13.45: Osmanlıspor-Keşan İdmanyurdu

Saat 15.15:Yıldırım Gençlerbirliği-Enez Belediyespor

Saat 16.00: Karaağaç Ardaspor-Karaağaç Karlıovaspor

Bay: Edirne Genç Aslanlar

Yine Keşan temsilcilerinden Anafartalarspor’un yer aldığı B Grubu’nda oynanacak maçların programı da şöyle;

Keşan Anafartalarspor-Çarşıpor: 3-0 (Hükmen)

Saat 13.00- Edirne Mega Genç-Subaşıspor

Saat 13.30- Lalapaşaspor-Yeni İmaretspor

Bay: İpsalaspor