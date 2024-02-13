Edirne Süper Amatör Lig B grubunda puan durumu

Edirne Süper Amatör Lig B Grubu toplu sonuçlar ve puan durumu belli oldu.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig B grubunda geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle;

TOPLU SONUÇLAR:

Lalapaşaspor-Çarşıspor: 3-0 (Hükmen)

Edirne Mega Genç-İpsalaspor: 1-1

Anafartalarspor-Subaşıspor: 3-3

PUAN DURUMU