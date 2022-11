Edirne Süloğlu'ndan güreşçilere İstanbul destekli hediye

Edirne'de Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ilçedeki Güreş Takımının sporcularına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla temel spor malzemelerinden oluşan çeşitli malzemeleri hediye etti.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) -Edirne'nin Süloğlu ilçesinde Belediye başkanı Mehmet Ormankıran, makamında karşıladığı güreş takımının sporcularına ve antrenörlerine temel spor ekipmanları, eşofman takımları gibi malzemeler hediye etti. Başkan Ormankıran, spora ve sporcuya verdikleri desteklerin devam edeceğini söyledi.

Makamında sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Ormankıran, güreşte 8,5 yıldır ciddi bir spor alt yapıları olduğunu kaydederek, "Trakya’da hiçbir ilçe belediyesinde olmayan bir güreş takımına sahibiz. Kırkpınar başta olmak üzere ilçemizi uluslararası ve Türkiye’de gururla temsil ediyorlar. Ne kadar gurur duysak azdır. Bizler 8,5 yıldır tüm ilçemizdeki kurum ve kuruluşlarımızla birlikte güreşçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu takım bizim Süloğlu’muzun gururu ve onurudur" dedi.

Kendilerine her zaman ve her konuda destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür eden Başkan Ormankıran, "Güreşçilerimize verdiği bu güzel hediyelere ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. Bizler İstanbul ve Edirne Belediyelerimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızla işbirliği içindeyiz. Ayrıca yine her konuda büyük katkılar sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse’ye ve ekibine teşekkürü borç bilirim. El ele vererek çalışmalarımız ve hizmetlerimiz artarak devam edecektir" diye konuştu.