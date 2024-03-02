Edirne liglerinde son durum
Edirne Süper Amatör ve Bölgesel Amatör Lig bu hafta oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. İşte liglerdeki son durum...Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Keşan İdmanyurdu yarın kendi sahasında Enez Belediyespor ile karşılaşacak.
Karşılaşma saat 13.00’te Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda oynanacak.
Grupta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;
Saat 13.00- Keşan İdmanyurdu-Enez Belediyespor
Saat 14.00- Osmanlıspor-Karaağaç Ardaspor
Saat 15.30- Edirne Genç Aslanlar-Karaağaç Karlıovaspor
Bay: Yıldırım Gençlerbirliği
ANAFARTALARSPOR HAFTAYI BAY GEÇİRECEK
Edirne Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan Anafartalarspor haftayı bay olarak geçirecek.
Grupta oynanacak maçların programı da şöyle;
Subaşıspor-Edirne Çarşıspor: 3-0 (Hükmen)
Saat 14.00- Edirne Mega Genç-Lalapaşaspor
Saat 14.00- İpsalaspor-Yeni İmaretspor
Bay: Anafartalarspor
KÜLTÜRSPOR, YARIN KÜPLÜ HALK OYUNLARISPOR İLE OYNAYACAK
Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor yarın kendi sahasında Küplü Halk Oyunlarıspor ile karşılaşacak.
Karşılaşma saat 15.15’te Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında başlayacak.
Grupta yarın oynanacak maçların programı da şöyle;
Saat 14.00- Kırcasalihspor-Havsapor
Saat 14.00- Yenikarpuzluspor- 18 Kasım Kurtuluşspor
Saat 15.15-Keşan 1984 Kültürspor-Küplü Halk Oyunlarıspor
Bay: Aşçıoğlu Gençlikspor
KEŞANSPOR 21. HAFTAYI BAY GEÇİRECEK
Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, ligin 21. Haftasını bay olarak geçirecek.
Grupta yarın oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;
Saat 14.00- Kapaklıspor- Yuvacıkspor
Saat 14.00- Lüleburgazspor-Diliskelesispor
Saat 14.00- Uzunköprüspor-Sarayspor 1953
Saat 14.00- Gölcükspor-İFA
Saat 14.00- Kullar 1975 Spor- Babaeskispor
Saat 15.00- Feriköyspor-Gebzespor
Saat 15.00- Taçspor-Çorluspor 1947
Bay: Keşanspor
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|72
|2. Fenerbahçe
|27
|70
|3. Trabzonspor
|27
|46
|4. Beşiktaş
|27
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Sivasspor
|28
|38
|7. Başakşehir
|27
|36
|8. Rizespor
|27
|36
|9. Antalyaspor
|27
|35
|10. Kayserispor
|27
|35
|11. Samsunspor
|27
|33
|12. A.Demirspor
|27
|32
|13. Alanyaspor
|27
|30
|14. Karagümrük
|27
|29
|15. Ankaragücü
|27
|29
|16. Hatayspor
|27
|29
|17. Konyaspor
|27
|28
|18. Gaziantep FK
|27
|28
|19. Pendikspor
|27
|26
|20. İstanbulspor
|27
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|24
|58
|2. Göztepe
|24
|49
|3. Kocaelispor
|24
|44
|4. Bodrumspor
|24
|42
|5. Sakaryaspor
|24
|40
|6. Boluspor
|24
|39
|7. Bandırmaspor
|24
|39
|8. Ahlatçı Çorum FK
|24
|38
|9. Gençlerbirliği
|24
|33
|10. Erzurumspor
|24
|30
|11. Keçiörengücü
|24
|30
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|24
|28
|14. Şanlıurfaspor
|24
|23
|15. Tuzlaspor
|24
|23
|16. Adanaspor
|24
|23
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|26
|60
|2. M.City
|26
|59
|3. Arsenal
|26
|58
|4. Aston Villa
|26
|52
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|26
|44
|7. Brighton
|26
|39
|8. West Ham United
|26
|39
|9. Wolves
|26
|38
|10. Newcastle
|26
|37
|11. Chelsea
|25
|35
|12. Fulham
|26
|32
|13. Crystal Palace
|26
|28
|14. Bournemouth
|25
|28
|15. Everton
|26
|25
|16. Brentford
|26
|25
|17. Nottingham Forest
|26
|24
|18. Luton Town
|25
|20
|19. Burnley
|26
|13
|20. Sheffield United
|26
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|65
|2. Girona
|26
|59
|3. Barcelona
|26
|57
|4. Atletico Madrid
|26
|52
|5. Athletic Bilbao
|26
|49
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Real Sociedad
|26
|40
|8. Las Palmas
|26
|36
|9. Valencia
|25
|36
|10. Getafe
|26
|34
|11. Osasuna
|26
|33
|12. Deportivo Alaves
|26
|29
|13. Villarreal
|26
|29
|14. Rayo Vallecano
|26
|25
|15. Sevilla
|26
|24
|16. Celta Vigo
|27
|24
|17. Mallorca
|26
|24
|18. Cadiz
|26
|18
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|27
|9