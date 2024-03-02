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Edirne liglerinde son durum

SPOR 02.03.2024, 12:35
Edirne liglerinde son durum

Edirne Süper Amatör ve Bölgesel Amatör Lig bu hafta oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. İşte liglerdeki son durum...Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Keşan İdmanyurdu yarın kendi sahasında Enez Belediyespor ile karşılaşacak.

Karşılaşma saat 13.00’te Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda oynanacak.

Grupta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;

Saat 13.00- Keşan İdmanyurdu-Enez Belediyespor

Saat 14.00- Osmanlıspor-Karaağaç Ardaspor

Saat 15.30- Edirne Genç Aslanlar-Karaağaç Karlıovaspor

Bay: Yıldırım Gençlerbirliği

ANAFARTALARSPOR HAFTAYI BAY GEÇİRECEK

Edirne Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan Anafartalarspor haftayı bay olarak geçirecek.

Grupta oynanacak maçların programı da şöyle;

Subaşıspor-Edirne Çarşıspor: 3-0 (Hükmen)

Saat 14.00- Edirne Mega Genç-Lalapaşaspor

Saat 14.00- İpsalaspor-Yeni İmaretspor

Bay: Anafartalarspor

KÜLTÜRSPOR,  YARIN KÜPLÜ HALK OYUNLARISPOR İLE OYNAYACAK

Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor yarın kendi sahasında Küplü Halk Oyunlarıspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma saat 15.15’te Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında başlayacak.

Grupta yarın oynanacak maçların programı da şöyle;

Saat 14.00- Kırcasalihspor-Havsapor

Saat 14.00- Yenikarpuzluspor- 18 Kasım Kurtuluşspor

Saat 15.15-Keşan 1984 Kültürspor-Küplü Halk Oyunlarıspor

Bay: Aşçıoğlu Gençlikspor

KEŞANSPOR 21. HAFTAYI BAY GEÇİRECEK

Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, ligin 21. Haftasını bay olarak geçirecek.

Grupta yarın oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;

Saat 14.00- Kapaklıspor- Yuvacıkspor

Saat 14.00- Lüleburgazspor-Diliskelesispor

Saat 14.00- Uzunköprüspor-Sarayspor 1953

Saat 14.00- Gölcükspor-İFA

Saat 14.00- Kullar 1975 Spor- Babaeskispor

Saat 15.00- Feriköyspor-Gebzespor

Saat 15.00- Taçspor-Çorluspor 1947

Bay: Keşanspor

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