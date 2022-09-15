Edirne Keşan'da Nijerya uyruklu sporcular dostluk maçı yaptı

Trakya Veteranlar Ligi takımlarından olan Keşan Çarşı Veteranlar, Keşan’da askeri eğitim gören Nijerya uyruklu sporcular ile dostluk maçı yaptı.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan’da askeri eğitim gören Nijerya uyruklu sporcular ile dostluk maçı yaptı. İlçedeki otellerde konaklayan ve askeri birlikteki eğitimlerinin dışında halı sahalarda sık sık futbol oynayan Nijeryalı gençler, Keşan Çarşı Veteranlar’a konuk oldu.

Yaş ortalaması 25 olan Nijeryalılar, 40-50 yaş aralığındaki Keşan Çarşı Veteranlar Takımı’na karşı galip gelmeyi başardı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erirken, karşılaşmanın ikinci devresinde 3 gol daha bulan Nijerya takımı maçtan 4-0 galip ayrıldı.

İki takım oyuncuları, her ne kadar farklı ülkelerin dillerinde konuştukları için sözlü olarak anlaşamasalar da futbola olan tutkuları sayesinde saha içerisinde centilmence bir oyun sergiledi.