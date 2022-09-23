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Edirne Futbol Ligleri’nde kura çekimi yapıldı

SPOR 23.09.2022, 11:06
Edirne Futbol Ligleri’nde kura çekimi yapıldı

Edirne Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Lig’de kura çekimi gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) -  Edirne ASKF Şubesi’nde gerçekleşen kura çekiminde Süper Amatör Lig’de mücadele eden iki Keşan takımı Keşanspor ile Keşan İdmanyurdu ayrı gruplara düştü.

Keşanspor A Grubu’nda yer alırken Keşan İdmanyurdu da B Grubu’nda yer aldı.

6 Kasım’da başlayacak olan Süper Amatör Lig grupları şöyle oluştu;

A GRUBU

1-    Keşanspor 2-    Kirişhane 3-    Çarşısıpor 4-    Havsa Birlikspor 5-    Genç Aslanlar 6-    Subaşıspor 7-    Osmanlıspor 8-    Yıldırım GB

B GRUBU

1-    Keşan İdmanyurdu 2-    Aşçıoğluspor 3-    Karlıovaspor 4-    Mega Gençspor 5-    Lalapaşaspor 6-    Yeniimaretspor 7-    Hıdırağaspor 8-    İpsalaspor

Öte yandan Edirne 1. Amatör Küme’de mücadele eden Keşan Anafartalarspor ile Keşan Kültürspor da aynı grupta B grubunda yer aldı.

13 Kasım'da başlayacak 1.Amatör Küme de ise gruplar şöyle:

A GRUBU

1-    Küplüspor 2-    Süloğluspor 3-    Saraçhane 4-    Gazimihal 5-    K.Arda 6-    Ender 7-    Kazanova

B GRUBU

1-    1984 Keşan Kültürspor 2-    Enezspor 3-    Yenikarpuzluspor 4-    Anafartalarspor 5-    Kırcasalihspor 6-    1964 Yıldızspor

Toplantıda ayrıca yapılan İl Tertip Komitesi seçiminde ise; Ömer Bahar (Saraçhane), Semih Dramalıdan (Yıldırım GB), Şahin Kırbıç (Yeniimaret), Metin Mercan (Çarşı), Emre Tezcan (Lalapaşa) ve Ender Tıtu (Enderspor) yer aldı.

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