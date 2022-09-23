Edirne Futbol Ligleri’nde kura çekimi yapıldı

Edirne Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Lig’de kura çekimi gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Edirne ASKF Şubesi’nde gerçekleşen kura çekiminde Süper Amatör Lig’de mücadele eden iki Keşan takımı Keşanspor ile Keşan İdmanyurdu ayrı gruplara düştü.

Keşanspor A Grubu’nda yer alırken Keşan İdmanyurdu da B Grubu’nda yer aldı.

6 Kasım’da başlayacak olan Süper Amatör Lig grupları şöyle oluştu;

A GRUBU

1- Keşanspor 2- Kirişhane 3- Çarşısıpor 4- Havsa Birlikspor 5- Genç Aslanlar 6- Subaşıspor 7- Osmanlıspor 8- Yıldırım GB

B GRUBU

1- Keşan İdmanyurdu 2- Aşçıoğluspor 3- Karlıovaspor 4- Mega Gençspor 5- Lalapaşaspor 6- Yeniimaretspor 7- Hıdırağaspor 8- İpsalaspor

Öte yandan Edirne 1. Amatör Küme’de mücadele eden Keşan Anafartalarspor ile Keşan Kültürspor da aynı grupta B grubunda yer aldı.

13 Kasım'da başlayacak 1.Amatör Küme de ise gruplar şöyle:

A GRUBU

1- Küplüspor 2- Süloğluspor 3- Saraçhane 4- Gazimihal 5- K.Arda 6- Ender 7- Kazanova

B GRUBU

1- 1984 Keşan Kültürspor 2- Enezspor 3- Yenikarpuzluspor 4- Anafartalarspor 5- Kırcasalihspor 6- 1964 Yıldızspor

Toplantıda ayrıca yapılan İl Tertip Komitesi seçiminde ise; Ömer Bahar (Saraçhane), Semih Dramalıdan (Yıldırım GB), Şahin Kırbıç (Yeniimaret), Metin Mercan (Çarşı), Emre Tezcan (Lalapaşa) ve Ender Tıtu (Enderspor) yer aldı.