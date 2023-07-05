Edirne'den Ankara ve İstanbul'a Kırkpınar daveti

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek kendisini 7-9 Temmuz tarihlerinde yapılacak 662. Kırkpınar Güreşleri’ne davet ettiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile birlikte Ankara ve İstanbul’a yaptıkları ziyaretlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı H. Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret ederek, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet etti.

Bir süre önce Edirne Valiliği görevinden Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na atanan H. Kürşat Kırbıyık’ı da makamında ziyaret eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelilerin selamını ileterek Kırbıyık’ı da Kırkpınar Güreşleri’ne davet etti. Gürkan’ın Sağlık Bakanlığı’ndaki ziyaretine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’de katıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, yaptıkları ziyaretlerde Edirnelilerin selamlarını ileterek, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet ettiklerini söyledi.

Başkan Gürkan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında pehlivanlarımız dualı çayırda altın kemer için mücadele edecek. Pehlivanlarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm güreş severleri 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet ediyorum” dedi.