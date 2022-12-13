Edirne'de Süloğluspor şampiyonluk yolunda

Edirne 1. Amatör Lig'de mücadele eden Süloğlu Spor GK, Küplüspor'u 8-2 mağlup ederek birinciliğe yükseldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Süloğlu İlçe Stadı'nda oynanan maçı Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, Süloğlu Belediye Meclis Üyeleri, CHP Süloğlu İlçe Başkanı Lütfü Serbest ve kalabalık taraftar grubu birlikte izledi. Taraftarların sık sık Süloğlu Spor GK Futbolcularına “ Şampiyon Süloğlu” tezahüratları sahada yankılandı.

Maç sonrası Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay’a Süloğlu GK Spor atkısı hediye eden Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, 90 dakika boyunca iki takımın da hem kendilerine, hem de taraftarlara heyecan dolu bir maç izlettiklerini söyledi. "Skorlar önemlidir ama asıl önemli olan centilmence mücadele edebilmektir" diyen Ormankıran, "Amatör Kulüpleri yaşatmakta kolay değildir. Süloğlu’nda bizler, Küplü de kardeşim Gökmen spora ve sporcuya sahip çıkmaya çalışıyoruz. Her zamanda sahip çıkacağız. Bugün güzel ilçemiz Süloğlu’nda Küplülü hemşerilerimizi ve değerli başkanımızı misafir etmekten onur duyduk. Tüm sporcularımıza kazasız güzel bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.

Bu arada soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Başkan Ormankıran, "Zafer bizim ve inanların olacaktır. Sadece ben değil tüm Süloğlulular sizlere inanıyor. Ve bizler sizlerin her zaman arkanızdayız. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde halkımızla kulübümüzün yanındayız" mesajı verdi.