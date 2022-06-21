Edirne'de pedallar Keşan ve Saros Körfezi için çevrilecek

Edirne'de DOÇEK ve Keşan Belediyesi işbirliğinde 9. Keşan DOÇEK Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali gerçekleştirilecek.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Keşan ve bölgesinin tanıtımı için önemli etkinliklerin başında gelen ve bisiklet festivalleri arasında ülke genelinde önemli bir yere sahip olan Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali'nin bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek.

DOÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eşme ve yönetimi, Keşan Belediyesi’ne yaptığı ziyarette bisiklet festivali ile ilgili istişarelerde bulundu.

Eşme ve beraberindekiler, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile makamında görüştü.

Keşan ve bölgesinin eşsiz güzelliklerinin keyfini; gezi, yürüyüş ve bisiklet rotalarıyla doyasıya çıkaran DOÇEK’in bu yıl da yine Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali ile bölgemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Helvacıoğlu, festivalin 9-10-11 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Alternatif turizm etkinliklerinden biri olduğunu ve bölgenin eşsiz güzelliklerinin festivale katılan ülkenin her köşesinden bisikletçiler sayesinde tüm ülkeye tanıtıldığını aktaran Mustafa Helvacıoğlu, DOÇEK ile işbirliği içinde güzel bir festivale imza atacaklarını kaydetti ve bisikletçileri Keşan’a davet etti.