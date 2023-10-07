Edirne'de Arda Kuş Kültürspor da

Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele edecek olan 1984 Keşan Kültürspor yeni sezoniçin transfer çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Keşan Kültürspor geçen sezon Keşan Genç Ordu’da forma giyen Arda Kuş ile yapılan görüşme sonucu anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı.

Kuş, yeni sezonda Kültürspor da forma giymekten mutluluk duyacağını belirtti.