Edirne'de amatör liglerde puan durumu belli oldu

Edirne'de amatör liglerde toplu sonuçlar ve puan durumu belli oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig A grubunda geçtiğimiz Pazar günü oynanan larşılaşmaların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle;

TOPLU SONUÇLAR

Osmanlıspor-Edirne Genç Aslanlar: 1-2

Karaağaç Ardaspor-Enez Belediyespor: 5-0

Yıldırım Gençlerbirliği-Keşan İdmanyurdu: 4-1

PUAN DURUMU

Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda geçtiğimiz Pazar günü oynanan karşılaşmaları ve oluşan puan durumu şöyle:

TOPLU SONUÇLAR;

Keşan 1984 Kültürspor-Kırcasalihspor: 0-1

Küplü Halk Oyunlarıspor-Aşçıoğlu Gençlik: 0-2

18 Kasım Kurtuluşspor-Havsaspor: 4-2

PUAN DURUMU

Edirne Süper Amatör Lig B grubunda geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle;

TOPLU SONUÇLAR:

Lalapaşaspor-Çarşıspor: 3-0 (Hükmen)

Edirne Mega Genç-İpsalaspor: 1-1

Anafartalarspor-Subaşıspor: 3-3

PUAN DURUMU