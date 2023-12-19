Edirne'de Amatör Ligler 24 Aralık’ta devam edecek

Ankaragücü-Çaykur Rizespopr maçında hakem Halil Umut Meler’e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve bazı yöneticilerin maç sonunda saldırmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye’deki tüm liglerin süresiz ertelendiğini açıklamıştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TFF tarafından yapılan açıklamada liglerin 19 Aralık tarihinde ve BAL Ligi’nde de 12 hafta karşılaşmlarının 20 Aralık tarihinde başlayacağını açıklamıştı.

TFF Edirne İl Temsilcisi Yavuz Çiroz da, Edirne’deki amatör lig maçlarının da 24 Aralık Pazar günü oynanacağını açıkladı.

Buna göre 24 Aralık Pazar günü oynanacak Amatör Lig maçlarının programı da şöyle belirlendi.

EDİRNE SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU

Keşan İdmanyurdu-Edirne Genç Aslanlar Enez Belediyespor-Osmanlıspor Karaağaç Karlıovaspor-Yıldırım Gençlerbirliği Bay: Karaağaç Ardaspor

EDİRNE SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU

Subaşıspor-İpsalaspor Edirne Çarsıspor-Edirne Mega Genç (3-0 Hükmen) Yeni İmaretspor-Anafartalarspor Bay: Lalapaşaspor

EDİRNE 1.AMATÖR LİG B GRUBU

18 Kasım Kurtuluşspor-Küplü Halk Oyunlarıspor Havsaspor-Keşan 1984 Kültürspor Aşçıoğlu Gençlikspor-Yeni Karpuzluspor Bay: Kırcasalihspor