Edirne'de Amatör Ligler 24 Aralık’ta devam edecek
Ankaragücü-Çaykur Rizespopr maçında hakem Halil Umut Meler’e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve bazı yöneticilerin maç sonunda saldırmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye’deki tüm liglerin süresiz ertelendiğini açıklamıştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TFF tarafından yapılan açıklamada liglerin 19 Aralık tarihinde ve BAL Ligi’nde de 12 hafta karşılaşmlarının 20 Aralık tarihinde başlayacağını açıklamıştı.
TFF Edirne İl Temsilcisi Yavuz Çiroz da, Edirne’deki amatör lig maçlarının da 24 Aralık Pazar günü oynanacağını açıkladı.
Buna göre 24 Aralık Pazar günü oynanacak Amatör Lig maçlarının programı da şöyle belirlendi.
EDİRNE SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU
Keşan İdmanyurdu-Edirne Genç Aslanlar Enez Belediyespor-Osmanlıspor Karaağaç Karlıovaspor-Yıldırım Gençlerbirliği Bay: Karaağaç Ardaspor
EDİRNE SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU
Subaşıspor-İpsalaspor Edirne Çarsıspor-Edirne Mega Genç (3-0 Hükmen) Yeni İmaretspor-Anafartalarspor Bay: Lalapaşaspor
EDİRNE 1.AMATÖR LİG B GRUBU
18 Kasım Kurtuluşspor-Küplü Halk Oyunlarıspor Havsaspor-Keşan 1984 Kültürspor Aşçıoğlu Gençlikspor-Yeni Karpuzluspor Bay: Kırcasalihspor
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|40
|2. Galatasaray
|15
|40
|3. Kayserispor
|15
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. A.Demirspor
|15
|23
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Rizespor
|15
|22
|9. Kasımpasa
|15
|21
|10. Hatayspor
|15
|18
|11. Ankaragücü
|15
|18
|12. Sivasspor
|15
|18
|13. Karagümrük
|15
|17
|14. Başakşehir
|15
|15
|15. Gaziantep FK
|15
|15
|16. Konyaspor
|15
|14
|17. Samsunspor
|15
|14
|18. Alanyaspor
|15
|14
|19. Pendikspor
|15
|13
|20. İstanbulspor
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|39
|2. Kocaelispor
|15
|32
|3. Göztepe
|15
|29
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Sakaryaspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Gençlerbirliği
|15
|24
|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Boluspor
|15
|19
|11. Manisa FK
|15
|18
|12. Erzurumspor
|15
|18
|13. Ümraniye
|15
|18
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|15
|9
|19. Altay
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|39
|2. Liverpool
|17
|38
|3. Aston Villa
|17
|38
|4. M.City
|17
|34
|5. Tottenham
|17
|33
|6. Newcastle
|17
|29
|7. M. United
|17
|28
|8. West Ham United
|17
|27
|9. Brighton
|17
|26
|10. Chelsea
|17
|22
|11. Fulham
|17
|21
|12. Brentford
|17
|19
|13. Wolves
|17
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|17
|17
|16. Everton
|17
|16
|17. Nottingham Forest
|17
|14
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|42
|3. Barcelona
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|16
|34
|5. Athletic Bilbao
|17
|32
|6. Real Sociedad
|17
|30
|7. Real Betis
|17
|27
|8. Getafe
|17
|25
|9. Las Palmas
|17
|25
|10. Valencia
|17
|20
|11. Rayo Vallecano
|17
|20
|12. Osasuna
|17
|19
|13. Deportivo Alaves
|17
|16
|14. Villarreal
|17
|16
|15. Mallorca
|17
|15
|16. Cadiz
|17
|14
|17. Sevilla
|16
|13
|18. Celta Vigo
|17
|13
|19. Granada
|17
|8
|20. Almeria
|17
|5