Edirne ASKF’de seçim 8 Haziran’a kaldı

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nda çoğunluğun sağlanılamaması nedeniyle 8 Haziran’a ertelendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) tesislerinde yapılması planlanan 16’ncı Olağan Genel Kurulu oy çokluğunun sağlananamadı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Muzaffer Yıldırım, Cumartesi günü saat 13.00 ve 17.00 saatleri arasında yine Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tesislerinde seçimlerini yapacaklarını açıkladı.

Başkan Yıldırım,gündemimizde tüzük değişikliği olduğu için ilk toplantıda oy kullanacak 266 delegenin üçte ikisinin gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Gerekli çoğunluk sağlanamamıştı. 23 delege imza attı. Şimdi biz bir tutanak tutacağız ve önümüzdeki hafta Cumartesi günü saat 13.00 ve 17.00 saatleri arasında yine Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tesislerinde seçimimizi yapacağız. Yönetim Kurulu asil - yedek, denetleme kurulu asil - yedek sayısının iki katı, yani 72 kişi olduğu zaman bu olağan genel kurul yapılacaktır” dedi.